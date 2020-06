Uraufführungen des Ensembles LUX:NM Kontrastreiches

Am Anfang spielt jeder Musiker für sich allein. Später produzieren sie gemeinsam "lautes Geschrei" – so der Berliner Komponist Eres Holz über sein neues Ensemblestück "hautwärts". Das Klingende rebelliert, reibt sich an Grundsätzlichem. Die Formation LUX:NM hat es Ende 2019 in Berlin uraufgeführt.

Am Mikrofon: Hanno Ehrler

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek