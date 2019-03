Bundeskanzlerin Merkel hat den Kompromiss zur europäischen Urheberrechtsreform verteidigt.

Die CDU habe eine Lösung vorgelegt, nach der die Reform in Deutschland ohne die umstrittenen Uploadfilter umgesetzt werden könne, sagte Merkel bei einem Bürgerdialog in Bremerhaven. Auch im Internet müsse geistige Tätigkeit etwas bedeuten. Die CDU hatte unter anderem vorgeschlagen, Künstler mit Pauschallizenzen zu vergüten. Die Plattformen würden verpflichtet, Geld an Künstler oder Verwertungsgesellschaften zu überweisen.



Die geplante EU-Richtlinie sieht mehr Pflichten für Internet-Plattformen beim Schutz des Urheberrechts vor. Erwartet wird, dass angesichts des hohen Datenaufkommens automatisierte Uploadfilter eingesetzt werden, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Diese werden von Gegnern der Reform als mögliches Mittel der Zensur kritisiert.