Der CDU-Rechtspolitiker Hirte hat die umstrittene Urheberrechtsreform in der EU als "Quantensprung" gewürdigt.

Er sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, diejenigen zu schützen, deren Rechte von den Internet-Plattformen ge- oder sogar missbraucht würden. Ziel sei es, alle Urheberrechte zu erfassen, und zwar über Lizenzen. Was übrigbleibe, wolle man durch nationales Recht abgelten - mit Pauschalabgaben. Dann brauche man in Deutschland keine Uploadfilter, betonte Hirte.



Uploadfilter sollen Urheberrechtsverletzungen im Vorhinein verhindern und sind besonders umstritten. Kritiker befürchten, dass sie womöglich auch legale Inhalte oder Zitierungen blockieren könnten.



Die Europaabgeordnete der Piratenpartei, Reda, kritisierte die Haltung von CDU und CSU. Sie sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, eine Pauschalabgabe an Künstler und Verwertungsgesellschaften, wie die Union sie in Deutschland plane, hätte man schon früher auf europäischer Ebene einbringen können. Stattdessen hätten die Unionsparteien Gegner der von ihnen geplanten Urheberrechtsreform diskreditiert.