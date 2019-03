Der Streit über die geplante Reform des Urheberrechts in der EU hat nun auch den Bundestag beschäftigt. Kontrovers debattierten die Abgeordneten über das Thema - auf Antrag der Linksfraktion, die das Vorhaben ablehnt.

Die Linken-Politikerin Sitte kritisierte das Vorhaben und sagte, es sei nicht zu erwarten, dass dadurch die Rechte der Kreativen gestärkt würden. Vielmehr sei die Reform vor allem im Interesse großer Verlage der Musik- und Zeitungsbranche. Die Sprecherin für Netzpolitik der Grünen, Rößner, warf der Bundesregierung komplettes Versagen vor. Die Sorge vieler Menschen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit sei berechtigt. Kritik an den Plänen gab es auch von FDP und AfD.



Die CDU-Politikerin Winkelmeier-Becker sprach dagegen von einem fairen Ausgleich aller Beteiligten. Der Parlamentarischer Staatssekretär der Justiz und für Verbraucherschutz, Lange (SPD), bezeichnete die Reform als einen wichtigen und überfälligen Schritt. Zwar habe man sich an der einen oder anderen Stelle eine noch netzaffinere Lösungen gewünscht. Doch sei ein besserer Kompromiss in Brüssel nicht zu erreichen gewesen.

Uploadfilter nicht ausgeschlossen

Die Reform soll das Urheberrecht an das digitale Zeitalter anpassen. Vorgesehen sind unter anderem deutlich mehr Pflichten für Internet-Plattformen wie Youtube. Sie sollen dem Gesetzentwurf zufolge etwa Autoren, Musiker und Fotografen künftig verbindlich an ihren Einnahmen beteiligen. Eine Folge könnten automatisierte Filterfunktionen sein. Sie sollen bereits beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder Musikstücke urheberrechtlich geschützt sind. Gegner der Reform befürchten dadurch eine Zensur von Inhalten und Einschränkungen von Kunst- und Meinungsfreiheit. Das Europaparlament stimmt voraussichtlich Ende März über die Pläne ab.

"Jedes Mittel recht"

Der CDU-Europapolitiker und Berichterstatter Voss hatte zuletzt im Dlf auch Kritik an den Plattformen geübt. Zitat: "Was hier passiert: dass sich die großen Plattformen gegen eine wie auch immer geartete Haftung wehren und auch keine Gelder an die Kreativen abgeben wollen. Und deshalb ist ihnen jedes Mittel recht, hier aus meiner Sicht falsch zu informieren und deshalb die Proteste immer weiter erstarken zu lassen."



In der Sendung "Computer und Kommunikation" im Dlf haben wir erläutert, welche Gefahren die umstrittenen Uploadfilter eigentlich bergen. Und welche technischen Schwächen sie haben.