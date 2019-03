Nach der Billigung der Urheberrechtsreform durch das Europäische Parlament will die Unionsfraktion Uploadfilter verhindern.

Die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Schön sagte im Deutschlandfunk, solche automatisierten Filter für das Hochladen von Inhalten im Internet seien nicht explizit gefordert. Man habe ein entsprechendes Modell entwickelt und wolle damit auf den Koalitionspartner zugehen. Denkbar sei entweder, dass die Plattformen die Werbeeinnahmen teilten - davon würden auch die Urheber profitieren - oder dass es eine Pauschallizenz gebe. In diesem Fall käme jeder zu seinem Recht, erklärte die CDU-Politikerin.

Demonstrationen für die Freiheit im Internet

Das Europäische Parlament hatte die neuen Regeln gestern verabschiedet. Ziel ist, das Urheberrecht an digitale Geschäftsmodelle anzupassen. Die EU-Staaten müssen noch über den Kompromiss abstimmen. Als Termin ist der 9. April im Gespräch. In mehreren deutschen Städten gab es Demonstrationen gegen die Entscheidung des Europäischen Parlaments. Dazu aufgerufen hatte die Kampagne "Save the Internet". Die Gegner der Reform befürchten Einschränkungen von Kunst- und Meinungsfreiheit - vor allem wegen der Upload-Filter. Die Sorge ist, dass diese die Inhalte schon beim Hochladen prüfen und dabei möglicherweise auch legale Zitate oder etwa Parodien sperren. Eine Zusammenfassung der Reaktionen auf den Parlamentsbeschluss finden Sie hier.