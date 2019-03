Aus Protest gegen die geplante Reform des EU-Urheberrechts sind in Deutschland und vielen europäischen Ländern Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Eine der größten Kundgebungen gab es in München, wo nach Angaben der Polizei rund 40.000 Teilnehmer kamen. In Berlin waren es 10.000.

Das seien wahrscheinlich die größten Netz-Proteste, die jemals in Deutschland auf der Straße gesehen wurden, schreibt Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org. Er spricht von weit mehr als 100.000 Teilnehmern.

Zehntausende Demonstranten in anderen EU-Ländern

In Deutschland starteten die Kundgebungen am Morgen in Potsdam, Hannover, Göttingen, Rostock und anderen Städten. Weitere Protestaktionen waren unter anderem gibt es in Köln und Hamburg. Auch in Österreich, Polen, Tschechien, den Niederlanden, Zypern, Finnland oder Portugal wollten Menschen demonstrieren (Audio-Link).



Dort sind es jedoch deutlich weniger Teilnehmer als in Deutschland. Netzpolitik.org-Autor Markus Reuter könnten es aber dennoch Zehntausende sein. Er twitterte, wenn sich die jetzigen Zahlen aus den Städten konsolidieren, dann sind in Europa gerade um die 150.000 Menschen gegen Artikel 13 auf der Straße.

Kritiker fürchten Zensur

Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans Internet-Zeitalter anpassen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf einen Kompromiss geeinigt, über den das Europaparlament am Dienstag abstimmt.



Vor allem der Artikel 13 der geplanten Reform, der in der aktuellen Version des Gesetzestextes nun der Artikel 17 ist, wird kritisiert. Es wird befürchtet, dass er zur Einführung sogenannter Uploadfilter führen wird. Diese könnte beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Kritiker sehen darin eine Möglichkeit zur Zensur.

Timmermans teilt Bedenken nicht

Der stellvertretende Vorsitzende der EU-Kommission, Timmermans, verteidigte die Reform. Es sei nicht gerecht, wenn nur der US-Konzern Google mit geistigem Eigentum Gewinn mache, sagte Timmermans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man müsse Künstlerinnen und Künstler schützen. Timmermans ist Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl im Mai.