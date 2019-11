Der Europäische Gerichtshof verhandelt ab heute über die mögliche Haftung von YouTube und anderen Plattformen für illegale Musik-Uploads.

Ein Hamburger Musikproduzent hatte YouTube auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt, da er nicht möchte, dass seine Werke auf der Plattform zu finden sind. Das Unternehmen argumentiert hingegen, es sei lediglich ein technischer Dienst. Für Urheberrechtsverletzungen seien die Nutzer verantwortlich. Der Europäische Gerichtshof verhandelt auch über die Plattform "upload.net", auf der geschützte Werke illegal hochgeladen werden können. Ein Urteil wird es vermutlich Anfang des kommenden Jahres geben.



Erst im April ist die neue EU-Richtlinie zum Urheberrecht in Kraft getreten. Damit werden Diensteanbieter stärker in die Pflicht genommen. Bis die Mitgliedstaaten die EU-Vorgaben in nationales Recht umsetzen, gilt die alte Rechtslage.