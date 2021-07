Der ehemalige Frontsänger der britischen Rockgruppe Uriah Heep, John Lawton, ist tot.

Wie die Band mitteilte, starb Lawton unerwartet am 29. Juni im Alter von 74 Jahren. Der Sänger trat der Band 1976 nach ihrem Durchbruch bei und war an vier Alben beteiligt. Lawton war zudem in deutschen Bands aktiv. Mehrere Jahre gehörte er der Rockband Lucifer's Friend an und war lange Teil der in Deutschland gegründeten Les Humphries Singers.



Im November war bereits Uriah-Heep-Mitbegründer Ken Hensley im Alter von 75 Jahren gestorben.

