Gestern erst hatten Bund und Länder vereinbart, dass sich zurückkehrende Reisende an Flug- und Seehäfen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können - allerdings freiwillig. Heute nun sagt Gesundheitsminister Spahn, dass nun doch verpflichtende Tests geprüft werden. Ein Virologe und ein Infektiologe halten Pflicht-Tests für sinnvoll.

Die Vereinbarung der Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern richtet sich in erster Linie an Urlauberinnen und Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren. Doch auch wer aus einem Nicht-Risikoland kommt, soll sich binnen drei Tagen testen lassen können - allerdings dann zum Beispiel in der Arztpraxis.

Gesundheitsministerium lässt Pflicht-Tests prüfen

Gesundheitsminister Spahn ging heute aber einen Schritt weiter. Er sagte im Deutschlandfunk, man lasse rechtlich prüfen, ob für die Zurückkehrenden aus Risikogebieten ein verpflichtender Test möglich ist. Der CDU-Politiker betonte, man müsse schauen, inwieweit die Urlauber ihrer eigenen Verantwortung nachkämen und sich freiwillig testen ließen. Er räumte ein, dass es sich bei Pflicht-Tests um einen Eingriff in die Freiheit handle - und dass die Gerichte sehr genau schauten, dass jeder Eingriff verhältnismäßig sei.



Unterstützung erhält Spahn zum einen von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er hatte schon gestern im MDR gesagt: "Diejenigen, die mit dem Flugzeug aus einer Krisenregion zurückkommen, in der ein großes Infektionsgeschehen ist, müssen sich unmittelbar nach der Rückkehr testen lassen."

Virologen halten Pflicht-Tests für sinnvoll

Doch auch Virologen halten Pflicht-Tests für sinnvoll, wenn nicht für geboten. So sagte etwa der Leiter der Infektiologie an der Universitätsklinik Köln, Fätkenheuer, er würde sich nicht auf die Freiwilligkeit verlassen. Nicht nur die Reisenden seien gefragt: "Der Staat hat meines Erachtens auch die Pflicht, das dann zu kontrollieren, dass wirklich alles getan wird, um eine Ausbreitung zu verhindern."



Im Deutschlandfunk warnte der Mediziner nachdrücklich vor dem Eindruck, dass die Pandemie hierzulande bereits überstanden sei. Mit Blick auf den Reiseverkehr und den bevorstehenden Schulanfang sagte Fätkenheuer, man müsse das Geschehen sorgfältig beobachten.



Auch der Virologe Kekulé ist für Pflicht-Tests in bestimmten Fällen. Er sagte im Bayerischen Rundfunk: "Wenn man an einen gefährlichen Ort reist und zurückfährt, dann sollte man sich dringend testen lassen. Da glaube ich, wäre es sinnvoll, das verpflichtend zu machen." Als "Riesenproblem" bezeichnete der Virologe Rückreisen per Zug oder Auto, da diese nur schwer nachzuverfolgen seien.

Verbraucherschützer setzen auf Freiwilligkeit

Kritik kommt dagegen von Verbraucherschützern. Der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband, Müller, formulierte es in der "Rheinischen Post" so: Tests sind sinnvoll, aber sie "sollten freiwillig sein". Müller weiter: "Ich setze auf das Eigeninteresse der Urlauber, die wissen, ob sie sich an riskanten Orten aufgehalten haben, sei es am Ballermann auf Mallorca, auf einer Partymeile in Berlin oder auch einer großen Familienfeier in geschlossenen Räumen".



Wir haben die Vereinbarung von Bund und Länder vom Freitag hier in einem längeren Artikel zusammengefasst.