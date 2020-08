Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Krings, fordert eine Anzeigepflicht für geplante Reisen in Corona-Risikogebiete.

Wer sich in ein solches begegeben wolle, sollte dies bereits vorher dem Gesundheitsamt melden müssen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Dann könne die Behörde hinterher leichter überprüfen, ob der verpflichtende Corona-Test bei der Einreise durchgeführt und gegebenenfalls die Quarantäne eingehalten wurde.



Für Heimkehrer aus Risikogebieten gibt es derzeit zwei Möglichkeiten: Entweder sie lassen sich noch im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor der Abreise auf eigene Kosten testen und legen einen Negativ-Nachweis in deutscher oder englischer Sprache vor. Oder sie lassen sich nach ihrer Rückkehr innerhalb von drei Tagen in Deutschland testen, was kostenlos möglich ist.