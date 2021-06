Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek fordert engmaschige Überprüfungen von Urlaubern, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren.

Die Reiserückkehrer müssten auf Impfausweise und negative Corona-Tests kontrolliert werden, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Im Gegensatz zum vergangenen Sommer seien inzwischen in ganz Deutschland flächendeckende Systeme aufgebaut. Entscheidend sei, dass noch vor der Wiedereinreise getestet werde und die Nachweise an den Grenzübergängen und Flughäfen nicht nur stichprobenartig kontrolliert würden. Holetschek betonte, Bund und Land befänden sich in enger Abstimmung, um engmaschige Kontrollen während der Reisezeit sicherzustellen.



Der bayerische Ressortchef, der derzeit auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, äußerte sich auch mit Blick auf die rasche Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.