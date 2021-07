Die geplante Corona-Testpflicht für Urlaubsheimkehrer wird von Regierungschefs mehrerer Bundesländer unterstützt. Sie schließen sich damit der Haltung ihres bayerischen Kollegen Söder (CSU) und den Plänen von Gesundheitsminister Spahn (CDU) an.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller, SPD, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies sei der zentrale Baustein, um das Infektionsgeschehen in der ungeimpften Bevölkerung einzudämmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer betonte, aus dem vergangenen Jahr wisse man, dass Reiserückkehrer viel zum Anstieg der Zahlen beigetragen hätten. Der CDU-Politiker erklärte, es handele sich um einen kleinen Mehraufwand für Jeden von uns, der aber viel Sicherheit schaffe. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer betonte, die Inzidenzen müssten so niedrig wie möglich gehalten werden, um Kindern und Jugendlichen einen möglichst normalen Schul- und Kitabesuch zu ermöglichen. Ein neuer harter Lockdown solle unbedingt vermieden werden, erklärte die SPD-Politikerin weiter. Ihr Parteikollege und brandenburgische Ministerpräsident Woidke sagte dem TV-Sender Phoenix, eine Entscheidung müsse möglichst schnell getroffen werden und nicht erst Mitte oder Ende August.



In der Debatte geht es um eine Testpflicht für heimkehrende Touristen ohne Nachweis einer Genesung oder Komplett-Impfung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 28.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 27.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 22.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.