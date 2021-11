Ein "Geschlossen"-Schild hängt im Eingang zu einer Buchhandlung. (picture alliance/dpa / Uwe Zucchi)

Das hat das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Die Erfurter Richter verhandelten den Fall einer Verkäuferin, die sich in der sogenannten "Kurzarbeit Null" befand - also zeitweise nicht zur Arbeit erscheinen musste. Mit seiner Entscheidung griff das Bundesarbeitsgericht auf eine Urteilsbegründung von vor drei Jahren zurück. Darin war argumentiert worden, dass sich der Umfang des Urlaubs an der Zahl der vereinbarten Tage mit Arbeitspflicht orientiere.

Die Gerichtsentscheidung könnte Auswirkungen auf Zehntausende Beschäftigte in Deutschland haben. Während des sogenannten "Lockdowns" waren viele Betriebe komplett geschlossen worden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte sich gegen Urlaubskürzungen bei Kurzarbeit ausgesprochen und die Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.