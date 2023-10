Schweres Busunglück in Venedig (Antonio Calanni / AP / Antonio Calanni)

Die Staatsanwaltschaft will klären, warum der Bus von einer Brücke in die Tiefe stürzte. Mehrere italienische Medien spekulieren, dass der Fahrer wegen einer plötzlichen Übelkeit die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Der Mann, ein 40 Jahre alter Italiener, kam ebenfalls ums Leben. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, sagte der Präfekt von Venedig, Di Bari. 18 Menschen hätten das Unglück überlebt. Vier der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand. Es habe sich um einen normalen Linienbus gehandelt, es seien aber auch Touristen an Bord gewesen. - Das Auswärtige Amt prüft derzeit Berichte, wonach auch ein deutscher Staatsbürger unter den Opfern ist.

