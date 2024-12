Die Unglücksstelle in der Nähe des Flughafens von Aktau. (Azamat Sarsenbayev / AP / dpa / Azamat Sarsenbayev)

Das Flugzeug war gestern auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau abgestürzt. 38 Menschen kamen ums Leben, 29 Insassen des Flugzeugs überlebten teilweise schwer verletzt. Inzwischen wurden die Flugschreiber geborgen. Die darauf gespeicherten Daten könnten Aufschluss über die Ursache des Unglücks geben. Unklar ist unter anderem, warum die Maschine mehrere hundert Kilometer vom Kurs abwich.

Videos zeigten, wie das Flugzeug aus geringer Höhe an der Küste des Kaspischen Meeres abstürzte. Nach Berichten von Augenzeugen flog die Maschine in der Nähe des Flughafens der Stadt Aktau zwei weite Kreise, ehe sie beim Versuch eines dritten Kreises auf dem Boden aufschlug. Azerbaijan Airlines führte den mutmaßlichen Schaden an dem Flugzeug in ersten Äußerungen auf die mögliche Kollision mit einem Vogelschwarm zurück. Der Luftfahrtexperte Großbongardt widersprach dem im ARD-Fernsehen: Kein Vogelschwarm könne solche Schäden erzeugen, dass ein Flugzeug nicht mehr steuerbar sei.

Trauertag in Aserbaidschan

Nach dem Absturz wird in dem Land heute der Opfer gedacht. Präsident Alijew hatte den heutigen Tag zum Trauertag erklärt und einen geplanten Besuch in Russland für einen Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten abgesagt.

