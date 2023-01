Waum der Hubschrauber in das Wohngebiet stürzte, ist noch nicht geklärt. (Daniel Cole/AP/dpa)

Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache, er habe den Geheimdienst mit der Aufklärung beauftragt. Selenskyj sprach von einem großen Verlust für den Staat. Monastyrskyj und der ebenfalls getötete Vize-Innenminister Jenin seien keine Politiker, die leicht ersetzt werden könnten. Generalstaatsanwalt Kostin erklärte, man untersuche alle möglichen Absturzszenarien. Der Hubschrauber war gestern in der Stadt Browary im Großraum Kiew in der Nähe eines Kindergartens abgestürzt. Mindestens 20 weitere Menschen wurden dabei verletzt. Es handelte sich um einen Hubschrauber vom Typ Airbus H225.

Die Regierung in Kiew ernannte den nationalen Polizeichef Klymenko zum neuen Innenminister.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.