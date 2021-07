Die Regierung in Peking hat den Vorstoß der Weltgesundheitsorganisation zur Kontrolle chinesischer Labore im Rahmen von Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus kritisiert.

Der stellvertrentende Gesundheitsminister Zeng warf der WHO eine Missachtung des gesunden Menschenverstandes und eine Arroganz gegenüber der Wissenschaft vor. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, hatte vor wenigen Tagen erneut verlangt, Labore in China zu kontrollieren. Schon bald nach Beginn der Pandemie war darüber spekuliert worden, dass das Virus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie in Wuhan, in dem an Coronaviren geforscht wird, entwichen sein könnte. Die Regierung in Peking bestreitet dies.

