Wegen der Briefbomben-Serie im vergangenen Jahr muss ein US-Amerikaner für 20 Jahre ins Gefängnis.

Er hatte insgesamt 16 Briefbomben an Kritiker von US-Präsdient Trump geschickt. Zu den Adressaten zählten unter anderem die ehemaligen Präsidenten Obama und Clinton, der frühere CIA-Direktor Brennan und der Schauspieler Robert De Niro. Verletzt wurde niemand. Der 57 Jahre alte Angeklagte hatte die Taten im März gestanden. Das Strafmaß von 20 Jahren legte jetzt ein Richter in New York fest.