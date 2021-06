Es ist wie so oft in der jüngeren Geschichte. Erst durch ein Urteil der Gerichte wird die Bundesregierung zum Handeln gezwungen. Und beim jetzt vorliegenden Urteil zur häuslichen Pflege hat es viel damit zu tun, das es sich um einen grauen Bereich handelt, wo viele Jahre lang auch niemand genau hinschauen wollte. Ja man weiß noch nicht einmal, wie viele Menschen in diesem Bereich überhaupt tätig sind.

(imago/MITO)Die Gefahr, durch Pflege arm zu werden

Wer krank und pflegebedürftig war, wurde früher schnell zum Sozialhilfe-Empfänger. Auch heute deckt die Pflegeversicherung allerdings nicht die kompletten Kosten – und um sie wird wieder gestritten.

Während Recherchen von bis zu 700.000 Pflegekräften pro Jahr sprechen, geht die Bundesregierung von 100.000 aus, um gleich danach zuzugeben, dass man die genauen Zahlen nicht kenne. Und in einer weiteren Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken hieß es in diesem Frühjahr noch ganz selbstbewusst: Eine Einführung bundeseinheitlicher Standards für die Beschäftigung in Privathaushalten sei aktuell nicht geplant.

(EyeEm / Maskot / Kentaroo Tryman)Gesine Lötzsch (Die Linke) - "Pflege so gestalten, dass sie niemanden arm macht"

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Gesine Lötzsch, befürchtet durch die zwischen Union und SPD vereinbarte Pflegereform einen Flickenteppich bei der Bezahlung von Pflegekräften. Die Forderung deshalb: Mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt und eine gesetzliche Personalbemessung.

Abwandern in den Schwarzmarkt befürchtet

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil eine gewaltige Klatsche, das in erster Linie die Pflegebedürftigen und deren Angehörige im Regen stehen lässt, die sich eine vollumfängliche Bezahlung nach dem Mindestlohn sicherlich nicht werden leisten können.

Da ist es auch absehbar, dass das Abwandern in den Schwarzmarkt - was ohnehin einen erheblichen Umgehungstatbestand darstellt - wahrscheinlich deutlich zunehmen wird, wenn da nicht zeitnah eine neue Regelung mit Bestimmungen zur Arbeitszeit, zu Ruhezeiten und der finanziellen Unterstützung der Angehörigen durch die Pflegekasse auf die Beine gestellt wird.

(dpa/Tom Weller)VdK-Präsidentin: Pflege durch Pflegevollversicherung finanzieren

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert zur Finanzierung der Pflege höhere Steuern für Vermögende. Im Dlf sagte sie, es brauche mehr Finanzmittel, um die Pflege auf solide Beine zu stellen.

Jetzt dürfen die Betroffenen nicht alleine gelassen werden

Diese Bundesregierung wird das nicht mehr können und hat auch bei der jüngsten Pflegereform über diesen Bereich hinweggeschaut. Insofern bleibt das tatsächlich eine drängende Aufgabe für die kommende Legislaturperiode, aber eine die zugleich mit einer hohen Priorität versehen werden sollte.

Das Heimbetreuungsgesetz in Österreich, auf das Gesundheitsminister Jens Spahn verwiesen hat, könnte da tatsächlich ein Vorbild sein. Aber es gibt auch große Bedenken, ob dieser Weg überhaupt Europarechtskonform wäre. Aber mit Sicherheit gibt es da noch andere Wege, die auch denkbar wären. Klar ist nur: Jetzt dürfen die Betroffenen, die auf diese Hilfe für die Betreuung angewiesen sind, nicht alleine gelassen werden.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.