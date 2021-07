Im Prozess um die Anschläge im oberbayerischen Waldkraiburg ist der Angeklagte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht München verhängte außerdem die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters sind die Taten ohne die Schizophrenie des Angeklagten nicht denkbar, allerdings ebensowenig ohne die religiöse Radikalisierung des Mannes zum Islamisten. Dabei habe der Sohn kurdischer Eltern einen Hass auf Türken entwickelt.



Der Mann verübte in Waldkraiburg unter anderem einen Brandanschlag auf ein Lebensmittelgeschäft, über dem zahlreiche Menschen lebten. Diese brachte er aus Sicht des Gerichts in Lebensgefahr. Außerdem soll er weitere Anschläge geplant haben, etwa auf Moscheen.

