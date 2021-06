Der wegen sexueller Nötigung verurteilte frühere US-Komiker Bill Cosby ist aus der Haft entlassen worden.

Das Oberste Gericht des US-Staates Pennsylvania hatte zuvor das Urteil gegen ihn aufgehoben. Grund dafür sei eine Absprache, die der heute 83-Jährige mit der Staatsanwaltschaft getroffen habe. Cosby hatte in einem früheren Zivilprozess zugegeben, eine Frau unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt zu haben. Als Gegenleistung für das Geständnis, so das Oberste Gericht, habe die Staatsanwaltschaft Cosby damals zugesagt, seine Aussage in einem möglichen Strafprozess nicht zu verwerten.



Dass sich die Staatsanwaltschaft später daran nicht gehalten habe, sei nicht rechtens, hieß es zur Begründung. Das Oberste Gericht verbot auch eine weitere strafrechtliche Verfolgung des Falls. Cosby sitzt seit mehr als zwei Jahren im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.