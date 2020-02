Das Bundesverfassungsgericht hat das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen bestätigt.

Demnach darf der Gesetzgeber muslimischen Frauen verbieten, bei ihrer praktischen Ausbildung im Gerichtssaal ein solches Kleidungsstück zu tragen. Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei zu respektieren, heißt es in dem Beschluss aus Karlsruhe. Gegen das Verbot hatte eine in Frankfurt/Main geborene Deutsch-Marokkanerin geklagt. Sie hatte im Januar 2017 in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten.