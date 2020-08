In einem Eilverfahren hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ausländische Medien Übersetzungsmöglichkeiten im "Syrien-Folterprozess" vor dem Oberlandesgericht Koblenz erhalten müssen.

Das Grundrecht auf Pressefreiheit gebiete es, sowohl deutschen als auch ausländischen Medienvertreterinnen und -vertretern einen "gleichberechtigten und reellen Zugang zu Gerichtsverhandlungen zum Zweck der Berichterstattung" zu gewähren. Konkret geht es in der Entscheidung um den sogenannten "Syrien-Folterprozess" vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Dabei gebe es ein besonders großes Interesse der ausländischen Öffentlichkeit und der Medien an dem Völkerstrafverfahren, so das Bundesverfassungsgericht.



Seit April müssen sich vor dem OLG Koblenz erstmals in Deutschland zwei Ex-Geheimdienstfunktionäre der syrischen Regierung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Die Anklage wirft dem Hauptverdächtigen 58-fachen Mord vor. Als militärischer Vorgesetzter des berüchtigten Al-Khatib-Gefängnisses in Damaskus steht der Angeklagte zudem im Verdacht, für die Misshandlung von mindestens 4.000 Häftlingen verantwortlich sein.



Für die Angeklagten und die Nebenkläger hatte das Koblenzer Gericht ein Simultan-Übersetzungssystem eingerichtet. Syrische Journalistinnen und Journalisten durften dies zunächst nicht nutzen. Mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat das OLG Koblenz nun entschieden, dass Medienschaffende die Simultanübersetzung nutzen dürfen, wenn sie einen eigenen Kopfhörer mitbringen.