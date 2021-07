Im Rechtsstreit um islamischen Religionsunterricht an hessischen Schulen hat der Moscheeverband Ditib vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Recht bekommen.

Die vom Kultusministerium gewählte Form der Aussetzung des Unterrichts per Pressemitteilung sei gesetzlich nicht vorgesehen, entschied das Gericht. Daher gelte der ursprüngliche Anerkennungsbescheid weiter. In welcher Form islamischer Religionsunterricht in Zusammenarbeit mit der Ditib in Hessen künftig wieder stattfinden soll, gaben die Richter nicht vor.



Das Land Hessen hatte die Kooperation mit der Ditib zum Schuljahr 2020/21 beendet. Zur Begründung verwies das Kultusministerium auf Zweifel an der Unabhängigkeit von Ditib Hessen vom türkischen Staat.

