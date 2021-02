In Belgien ist ein iranischer Diplomat zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er einen Anschlag auf Exil-Oppositionelle geplant haben soll.

Der Anschlag auf eine Konferenz in Frankreich im Jahr 2018 war von den Ermittlern vereitelt worden. Ein Gericht im belgischen Antwerpen sah es nun als erwiesen an, dass der 49 Jahre alte iranische Diplomat für den Terrorplan verantwortlich war. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wurde der Mann wegen versuchten Mordes und Beteiligung an einer terroristischen Organisation schuldig gesprochen.



Den Ermittlungen zufolge sollte ein Bombenattentat auf das Jahrestreffen des Nationalen Widerstandsrats Iran - NWRI - nahe Paris verübt werden. Die oppositionelle Organisation wirft der Regierung in Teheran vor, direkt an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein. Der Iran weist die Vorwürfe zurück und betrachtet den Prozess als "illegal".



Die Ermittlungen hatten zuvor zu diplomatischen Spannungen mit weiteren Ländern geführt, darunter Deutschland. Der Hauptangeklagte war wenige Tage nach dem vereitelten Anschlag in Bayern festgenommen worden. Die deutschen Behörden erkannten ihm seine Immunität ab und lieferten ihn an Belgien aus.

