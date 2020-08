Das Land Berlin darf muslimischen Lehrerinnen nicht pauschal verbieten, ein Kopftuch zu tragen.

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. Nach Ansicht der Erfurter Richter stellt das Berliner Neutralitätsgesetz, das religiöse Symbole im Schulunterricht generell untersagt, eine nicht hinzunehmende Diskriminierung dar. Auch die Entschädigung in Höhe von eineinhalb Monatsgehältern, die die Vorinstanz der Klägerin zugesprochen hatte, wurde von den Bundesrichtern bestätigt.



Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes begrüßte die Entscheidung und riet dem Land Berlin, seine Regelungen zu überarbeiten.



Der Fall geht auf die Bewerbung einer muslimischen Lehrerin an einer Berliner Schule zurück. Als sie auf das Neutralitätsgesetz hingewiesen wurde, weigerte sie sich, das Kopftuch im Unterricht abzulegen. Daraufhin wurde sie nicht eingestellt; deshalb wandte die Frau sich an das Arbeitsgericht.