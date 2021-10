Beschäftigte haben einem Urteil zufolge bei einer behördlich angeordneten Betriebsschließung wegen Corona keinen Anspruch auf Fortzahlung ihrer Vergütung.

Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Wenn das Unternehmen wegen einer die Gesellschaft insgesamt treffenden Gefahrenlage vorläufig geschlossen werde, könne der Arbeitgeber dafür nichts und müsse auch nicht weiter zahlen, heißt es.



Geklagt hatte eine Frau aus Bremen. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte die Stadt den Betrieb, in dem die Frau als geringfügig Beschäftigte arbeitete, im April 2020 geschlossen. Während dieser Zeit erhielt sie kein Geld. Für Vollzeit-Arbeitnehmer ist das Urteil unter Umständen nicht ganz so gravierend, weil sie bei einer Betriebsschließung zumindest Kurzarbeitergeld erhalten können.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.