Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zu der als Konsequenz aus der Finanzkrise in Europa eingeführten Europäischen Bankenunion.

Die mündliche Verhandlung über mehrere Beschwerden gegen die Neuregelungen zur gemeinsamen Bankenaufsicht sowie zur möglichen Abwicklung von maroden Geldhäusern hatte bereits im November stattgefunden. Aus Sicht der Kläger um den Berliner Juristen und Wirtschaftswissenschaftler Kerber gibt es für die von ihnen angegriffenen Beschlüsse zur Bankenunion keine Rechtsgrundlage in den Europäischen Verträgen.



Heute und morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht zudem über die umstrittenen Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Eine Entscheidung in dieser Frage wird in einigen Monaten erwartet.