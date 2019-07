Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zur Europäischen Bankenunion.

Es geht um mehrere Beschwerden gegen die Neuregelungen zur gemeinsamen Bankenaufsicht sowie zur möglichen Abwicklung von maroden Geldhäusern. Aus Sicht der Kläger um den Berliner Juristen und Wirtschaftswissenschaftler Kerber gibt es für die Beschlüsse zur Bankenunion keine Rechtsgrundlage in den Europäischen Verträgen. 2013 war die Aufsicht für sogenannte systemrelevante Banken von den nationalen Behörden der Euro-Staaten auf die Europäische Zentralbank übertragen worden.



Von heute an beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht zudem mit den umstrittenen Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Der CSU-Finanzpolitiker Michelbach kritisierte, das Anleihen-Kaufprogramm sei eine Finanzierung von Staaten durch die Hintertür. In den europäischen Verträgen stehe aber, dass eine monetäre Staatsfinanzierung verboten sei, sagte Michelbach im Deutschlandfunk. Man brauche hier eine Kehrtwende. Da wäre es ein großes Signal, wenn das Bundesverfassungsgericht den Mut hätte, deutlich zu werden, betonte Michelbach. - Ein Urteil in dieser Frage wird erst in einigen Monaten erwartet.