Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes von Ausländern im Ausland gerügt.

Die Massenüberwachung der Telekommunikation ohne einen konkreten Verdacht verstoße gegen die grundgesetzlich garantiere Pressefreiheit und das Fernmeldegeheimnis, urteilten die Karlsruher Richter. Sie gaben damit einer Beschwerde der Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" und mehrerer ausländischer Journalisten statt. Das BND-Gesetz muss nun bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden.



In dem Urteil heißt es unter anderem, auch bei Überwachungsmaßnahmen außerhalb Deutschlands sei der Auslandsgeheimdienst an die in der deutschen Verfassung garantierten Grundrechte gebunden. Die Bundesregierung hatte die Praxis verteidigt. Die Informationen, die der BND im Ausland gewinne, seien unverzichtbar, hieß es.



Die Befugnisse des BND bei der Auslandsüberwachung wurden Ende 2016 gesetzlich geregelt. Anlass waren die Erkenntnisse über den amerikanischen Geheimdienst NSA, der die Internetkommunikation deutscher Staatsbürger erfasst hatte. Auf ähnliche Weise war der Bundesnachrichtendienst bislang im Ausland aktiv.