In Lübeck ist ein Deutsch-Iraner verurteilt worden, der im vergangenen Jahr einen Bus überfallen hatte.

Das Landgericht entschied, dass der 34-Jährige in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird. Der Mann leidet nach Angaben einer Gutachterin an paranoider Schizophrenie. Er hatte im Juli 2018 in einem Linienbus Feuer gelegt und zwölf Fahrgäste mit einem Messer verletzt, einige von ihnen schwer.