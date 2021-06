Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu ausländischen Pflegekräften wird darüber diskutiert, wie es mit der 24-Stunden-Pflege weitergehen könnte. Für den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Westerfellhaus, steht schon länger fest: Das muss ein "Megathema" für die Politik werden. Im Raum steht vor allem die Frage: Wird die Pflege zu Hause damit unerschwinglich?

Westerfellhaus begrüßte zunächst das Gerichtsurteil, demzufolge nach Deutschland entsandte ausländische Pflege- und Betreuungskräfte Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben - und das ausdrücklich auch für die 24-Stunden-Betreuung.

"Prekäre Arbeitsbedingungen nicht länger tolerieren"

Der Pflegebevollmächtigte sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Ziel müsse es sein, funktionierende Pflegestrukturen zu erhalten, aber prekäre Arbeitsbedingungen und fragwürdige rechtliche Konstellationen nicht länger zu tolerieren. Westerfellhaus wörtlich: "Viel zu wenig ist bisher in der Öffentlichkeit bekannt, dass die meisten dieser Pflegesettings mit großen rechtlichen Risiken - unter Umständen bis hin zur Strafbarkeit - behaftet sind."



Hörtipps: Auch die Sendungen "Umwelt und Verbraucher" und "Informationen am Mittag" im Deutschlandfunk befassen sich mit dem Thema.

"Die Leidtragenden sind die eigenen Mitarbeiter"

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste begrüßt das Urteil ebenfalls. In einer Erklärung heißt es dazu: "Während sich inländische Pflegeeinrichtungen selbstverständlich an das geltende Recht halten und wiederkehrend geprüft werden, suggerieren die Vermittlungsagenturen aus Osteuropa, Pflege rund um die Uhr zu Kosten deutlich unter dem Pflegemindestlohn anbieten zu können. Die Leidtragenden sind dabei allerdings die eigenen Mitarbeiter oder Scheinselbständigen".



Der Verband sieht jetzt ganz klar die Politik in der Pflicht: "Der Rechtsstaat hat jetzt zu handeln und Pflegebedürftige und Pflegekräfte gleichermaßen zu schützen. Qualitativ hochwertige Pflege hat ihren Preis."

Diakonie spricht von Meilenstein

Auch der evangelische Sozialverband Diakonie lobte das Urteil ausdrücklich und verlangte eine Reform der häuslichen Pflege. Die Diakonie sprach mit Blick auf den Richterspruch von einem Meilenstein auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingungen: "Es darf bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Deutschland und dem Ausland nicht mit zweierlei Maß gemessen werden", hieß es.

Wird die Pflege unerschwinglich?

Das Bundesarbeitsgericht hatte gestern geurteilt, dass ausländischen Beschäftigten, die in Deutschland Senioren in ihren Wohnungen betreuen, der gesetzliche Mindestlohn zusteht - auch in Bereitschaftszeiten. Das dürfte die häusliche Pflege für viele Menschen unerschwinglich machen.



Der Vorstand der Deutsche Stiftung Patientenschutz, Brysch, erklärte, das Urteil löse einen Tsunami aus für alle, die daheim auf die Unterstützung ausländischer Pflegekräfte angewiesen seien. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, sagt den Zeitungen der Funke Mediengruppe, nach dem Urteil drohe der häuslichen Pflege ein "Armageddon".

Spahn plant offenbar keine Änderungen

Bundesgesundheitsminister Spahn plant dennoch keine Gesetzesänderung. Auf die Frage, ob die Regierung die im Mai von Westerfellhaus erhobene Forderung aufgreifen wolle, wonach die 24-Stunden-Betreuung zum "Megathema der Politik" werden müsse, schrieb das Ministerium, der Pflegebevollmächtigte habe "seine Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Pflege" dargelegt.



Laut Ministerium gibt es auch keine Pläne, die in Deutschland geltenden Ausnahmen von internationalen Arbeitsschutz-Vorschriften für 24-Stunden-Pflegekräfte zu ändern.



Bundesarbeitsminister Heil nannte das Urteil bei RTL/ntv "wegweisend und richtig". Er betonte: "Arbeit hat eine Würde. Egal ob Sie aus Bukarest oder aus Bottrop kommen: Wenn Sie arbeiten, dann haben sie einen anständigen Lohn verdient."

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.