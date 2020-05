Die Erhöhung des Portos für den Standardbrief der Deutschen Post für den Zeitraum von 2016 bis 2018 war nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht rechtswidrig.

Der Bonner Konzern hatte damals das Porto von 62 auf 70 Cent erhöht. Die Bundesnetzagentur hatte dies als Regulierer für den Briefmarkt genehmigt. Das Gericht in Leipzig entschied nun, dass die Bestimmungen der Postentgelt-Regulierungsverordnung aus formalen Gründen unwirksam seien. Die Verordnung sei nicht durch das Postgesetz gedeckt gewesen. Zudem beanstandeten die Richter die Berechnungsmethode.



Welche Auswirkungen das Urteil auf das heute gültige Porto hat, ist unklar. Die Bundesnetzagentur will sich am Mittag äußern.