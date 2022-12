EU-Gericht

Die Genehmigung der Unterstützung bei den Fixkosten sei verhältnismäßig gewesen und verstoße nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, entschied das Gericht in Luxemburg . Die beiden Bekleidungsfirmen bemängelten, dass die im Herbst 2020 beschlossenen Finanzhilfen den Wettbewerb verzerrten. Umsatzeinbußen in einzelnen Geschäftsfeldern - etwa beim Verkauf in Filialen - seien nicht berücksichtigt worden. Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Es wies auch eine Klage Breuningers gegen deutsche Entschädigungszahlen an Unternehmen aus dem Mai 2021 ab. Gegen die Entscheidung des Gerichts können Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden.