Das bundesweit erste Streckenradar in der Nähe von Hannover ist unrechtmäßig in Betrieb gegangen und muss sofort abgeschaltet werden.

Das hat das Verwaltungsgericht in der niedersächsischen Landeshauptstadt entschieden. Es gebe keine Rechtsgrundlage für den Betrieb der Anlage, die die Kennzeichen sämtlicher vorbeifahrender Autos erfasse. Die Radaranlage misst die Geschwindigkeit nicht an einer Stelle, sondern ermittelt ein Durchschnittstempo. Das Innenministerium kündigte an, das Streckenradar an der Bundesstraße 6 bei Laatzen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Gegen die Entscheidung kann beim Oberverwaltungsgericht Berufung eingelegt werden.