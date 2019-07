Der Europäische Gerichtshof will heute seine Entscheidung zur Zukunft zweier belgischer Atommeiler bekanntgeben.

Den Richtern in Luxemburg liegt eine Klage von zwei belgischen Verbänden vor. Sie sehen bei der Laufzeitverlängerung für die Kraftwerksblöcke Doel 1 und Doel 2 Verstöße gegen Pflichten zur Umweltprüfung. Der belgische Verfassungsgerichtshof hatte das Verfahren zur Prüfung an den EuGH gegeben.



Belgien strebt einen Atomausstieg bis 2025 an. Für die beiden Reaktoren nahe Antwerpen waren per Gesetz Laufzeitverlängerungen um jeweils zehn Jahre erlaubt worden, so dass sie bis zum Ausstiegstermin am Netz bleiben dürfen.