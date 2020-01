Frankreich verstößt wegen unwürdiger Haftbedingungen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nennt in seinem Urteil etwa die Zustände in den Gefängnissen von Nîmes und Nizza, aber auch in den Überseegebieten Martinique und Guadeloupe. Die Richter gaben der Klage von mehr als 30 Gefangenen statt. Sie hatten Beschwerde wegen Überfüllung, mangelnder Hygiene, unzureichender Gesundheitsversorgung und tagelangem Einschließen in kleinen Zellen eingereicht. Als Konsequenz muss Frankreich nun Entschädigungen zwischen 4.000 und 25.000 Euro zahlen.



Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört zum Europarat und ist kein Gericht der EU. Seine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten wird.