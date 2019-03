In Australien droht zahlreichen Journalisten, die trotz einer Nachrichtensperre über die Verurteilung des australischen Kardinals Pell wegen sexueller Übergriffe berichtet hatten, droht eine Klage.

Die Generalstaatsanwältin des australischen Bundesstaats Victoria, Judd, informierte mehr als 100 Journalisten und Medienbetriebe schriftlich darüber, dass sie Verfahren gegen sie einleiten wolle. Sie wirft Reportern und Medienorganisationen Missachtung des Gerichts vor. Ein Verbot, über das Urteil vom Dezember zu berichten, wurde erst am vergangenen Dienstag aufgehoben.



Derartige Nachrichtensperren sind im australischen und im britischen Justizsystem üblich. Verstöße dagegen können mit Haftstrafen geahndet werden.



Nach Angaben eines Anwalts, der mehrere der Angeschriebenen vertritt, erhielten einige Personen zwei oder drei Briefe von Judd. Die Zahl der von Klagen bedrohten Journalisten könne daher auch geringer als 100 sein, erklärte er.



Der stellvertretende Direktor des Zentrums für Medien- und Kommunikationsrecht an der Universität Melbourne, Boland, sprach von einem beispiellosen Fall. Noch nie seien so viele Journalisten von einer solchen Klage bedroht gewesen. Normalerweise würden solche Briefe nur an ein oder zwei Medienbetriebe geschickt.



Auch dass ein Vorwurf auf Beihilfe und Anstiftung zur Missachtung des Gerichts laute, sei ihm noch nicht untergekommen, so der Experte. Dies sei offenbar eine neue Vorgehensweise, die sich gegen Medien außerhalb der Zuständigkeit des Gerichts richte.