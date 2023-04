Der russische Oppositionspolitiker Kara-Mursa (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Die Sprache erinnere an die 1930er Jahre, als sowjetische Staatsbürger wegen erfundener Vorwürfe verhaftet und bei Schauprozessen vor Gericht gestellt worden seien, teilte der Journalist in einer Stellungnahme mit. Kara-Mursa werden Hochverrat sowie die Verbreitung von Falschinformationen über das russische Militär zur Last gelegt. Er hatte in den USA eine Rede gehalten, in der er den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilte. Die russische Staatsanwaltschaft fordert 25 Jahre Gefängnis. Mit einem Urteil wird Anfang kommender Woche gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.