Mesale Tolu saß mehrere Monate in der Türkei in Untersuchungshaft. (Stefan Puchner/dpa)

Das teilte Tolu selbst über Twitter mit. Als Grund sei die Änderung des Gerichtsvorstands genannt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Tolu und den anderen Angeklagten in der ursprünglichen Anklageschrift unter anderem Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei sowie Propaganda vorgeworfen. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation. In der Verhandlung forderte die Staatsanwaltschaft dann aber Freispruch in allen Anklagepunkten für Tolu.

Die Journalistin und ihr Ehemann sind bereits 2018 und 2019 nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hatte vorher mehr als sieben Monate in türkischer Untersuchungshaft gesessen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.