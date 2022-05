Kriegsverbrecherprozess

Der angeklagte russische Soldat während der Verhandlung (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Dem Angeklagten wird die Tötung eines unbewaffneten Zivilisten vorgeworfen. Der 21-Jährige hat die Tat gestanden und um Vergebung gebeten. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch, weil der Soldat einen Befehl ausgeführt habe.

Das 62-jährige Opfer wurde wenige Meter von seinem Haus in einem Dorf im Nordosten der Ukraine getötet. Die mit einem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Russland fahrende Gruppe aus fünf russischen Soldaten hatte laut Geständnis befürchtet, an die ukrainischen Streitkräfte verraten zu werden.

