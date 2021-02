Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die russische Justiz aufgefordert, den Oppositionspolitiker Nawalny umgehend aus der Haft zu entlassen.

Ein Sprecher des EGMR in Straßburg bestätigte einen entsprechenden Beschluss, den Nawalnys Team zuvor auf dessen Internetseite veröffentlicht hatte. Eine Begründung ist bisher nicht bekannt. Nawalny war Anfang Februar in Moskau zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Nach einem Giftanschlag auf ihn hatte Nawalny im Koma gelegen und war monatelang in Deutschland behandelt worden.

