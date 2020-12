Die Gemeinde Zossen in Brandenburg muss nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine Sonderabgabe für wohlhabende Kommunen zahlen.

Die Gemeinde scheiterte heute mit eine Beschwerde gegen diese Abgabe in Karlsruhe. Zur Begründung hieß es, Gebietskörperschaften und deren Organe könnten sich grundsätzlich nicht auf die Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes berufen. Die Entscheidung der Richter ist unanfechtbar. In dem Verfahren ging es um das Ausgleichsjahr 2012, für das Zossen 8,9 Millionen Euro zahlen sollte. Dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben, wonach finanzsstarke Gemeinden eine Umlage an die Gesamtheit zahlen müssen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.