Die Genehmigung zur Stilllegung und zum Rückbau des Atomkraftwerks Isar I ist rechtmäßig.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Revision des Bunds für Naturschutz zurück. Dieser kritisiert nicht die Stilllegung an sich, sondern befürchtet Gefahren beim Rückbau. Das Kraftwerk nahe Landshut ist seit 2011 nicht mehr in Betrieb, 2017 wurde der Rückbau genehmigt. Umweltschützer bemängeln, dass mit dem Rückbau bereits begonnen werden soll, während sich noch verbrauchte Brennelemente im Lagerbecken befinden. Der Bund für Naturschutz verlangte zudem eine Überprüfung der Gesamtanlage am Stand von Wissenschaft und Technik.



(BVerwG 7 C 4.19 - Urteil vom 21. Januar 2021)

