In Hamburg hat das Verwaltungsgericht die Öffnung von Geschäften bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern für unrechtmäßig erklärt.

Es könne nicht nachvollziehen, warum allein die Öffnung größerer Verkaufsflächen mehr Menschen in die Innenstadt locken sollte, erklärte das Gericht. Notwendige Infektionsschutzmaßnahmen ließen sich in größeren Geschäften mindestens ebenso gut wie in kleineren Einrichtungen einhalten. Geklagt hatte die Betreiberin eines Sportartikelgeschäfts, die sich gegen die Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche in der Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wehrte. Das Land Hamburg legte Beschwerde gegen den Beschluss ein.



(Az. 3 E 1675/20)