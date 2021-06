Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der frühere US-Polizist Derek Chauvin zu 22 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das gab das zuständige Gericht in Minnesota bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe.

Ein Geschworenengericht hatte Chauvin bereits im April in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter im Hauptanklagepunkt "Mord zweiten Grades". Dies entspräche nach deutschem Recht in etwa einem Totschlag. Floyds Familie bezeichnete das Urteil als historisch. Solch ein Schuldspruch sei in den USA vor kurzer Zeit noch undenkbar gewesen und könne das Land nun einer Heilung einen Schritt näher bringen.



Vor der Verkündung des Strafmaßes hatten Verwandte von Floyd auf Bitten der Staatsanwaltschaft über ihren Verlust gesprochen. Dem Gericht wurde auch ein Video von Floyds siebenjähriger Tochter vorgespielt. Der Ex-Polizist selbst sprach den Angehörigen in einer kurzen Erklärung sein Beileid aus. Es wurde erwartet, dass die Verteidigung gegen das Urteil Berufung einlegt. Nach Chauvin müssen sich nun drei weitere beteiligte Ex-Polizisten vor Gericht verantworten.



Im Mai des vergangenen Jahres hatte der Verurteilte dem unbewaffneten Floyd über neun Minuten lang sein Knie auf den Hals gedrückt und ihn so auf dem Boden fixiert. Dieser flehte um Atemluft, verlor schließlich das Bewusstsein und starb. Das Video des Vorgangs löste in den USA eine landesweite Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

