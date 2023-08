Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)

Dem 47-Jährigen drohen vor einem russischen Gericht wegen angeblichem Extremismus insgesamt bis zu 20 Jahre Straflager. Bislang ist Nawalny zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, von der er bereits rund zweieinhalb Jahre abgesessen hat.

Menschenrechtsgruppen und westliche Regierungen betrachten ihn als politischen Gefangenen. Die Führung in Moskau bestreitet dies. Seine Unterstützer kritisieren zudem, dass der neue Prozess nicht vor Gericht, sondern direkt in Nawalnys Strafkolonie im 260 Kilometer von Moskau entfernten Melechowo abgehalten wird. In einer Nachricht, die Nawalny in sozialen Netzwerken veröffentlichen ließ, heißt es, das Vorgehen der russischen Justiz diene der gesellschaftlichen Einschüchterung.

