Menschen trauern nach dem Anschlag in Nizza. (dpa/Lp/Philippe De Poulpiquet)

Das zuständige Gericht will seine Entscheidung am frühen Abend verkünden. Am 14. Juli 2016 - dem französischen Nationalfeiertag - war ein tunesischer Attentäter mit einem Lastwagen über eine Promenade gerast und in Menschengruppen gesteuert. Es gab 86 Todesopfer, darunter zwei Deutsche. Mehr als 200 Personen wurden verletzt. Der Attentäter wurde anschließend von der Polizei erschossen. Die IS-Terrormiliz hatte die Tat damals für sich reklamiert.

In dem Prozess hat die Staatsanwaltschaft für die acht Angeklagten, die den Terroristen bei der Tatvorbereitung unterstützt haben sollen, Haftstrafen zwischen zwei und 20 Jahren gefordert.

