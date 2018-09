Die Stadt Frankfurt am Main muss laut einem Urteil Fahrverbote für Autos mit Dieselmotor einführen.

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschied, dass der vom Land Hessen eingereichte Luftreinhalteplan ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Euronorm 4 und älter enthalten muss. Für Euro-5-Diesel soll ein Fahrverbot ab September nächsten Jahres gelten. Betroffen sind ab Februar 2019 außerdem Autos mit Benzinmotoren der Norm Euro 1 oder 2. Zur Begründung hieß es, die vom Land geplanten Maßnahmen führten nicht zu einer wirksamen Reduzierung der Stickstoffdioxid-Emissionen.



Der Richter machte keine konkreten Vorgaben, für welche Fläche das Fahrverbot gelten soll. In der Urteilsbegründung hieß es aber, denkbar sei eine Orientierung an der derzeitigen Umweltzone der Stadt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe.



Der Frankfurter Verkehrsdezernent Oesterling forderte nach dem Richterspruch finanzielle Unterstützung durch Land und Bund. Er sagte, unter anderem müssten nun rund zwei Drittel der 340 Busse im Nahverkehr nachgerüstet werden.



Frankfurt ist nicht die erste Stadt, die zu einem Fahrverbot verpflichtet wurde: Auch Stuttgart und in Aachen wurden von Gerichten bereits dazu gewzungen. Im Mai hatte zudem die Stadt Hamburg freiwillig zwei besonders schadstoffbelastete Straßenabschnitt für Fahrzeuge gesperrt, die nicht der Euro-6-Abgasnorm entsprechen. Weitere Fälle dürften folgen: Klagen gibt es auch gegen Köln, Berlin, München und zahlreiche weitere Städte.



Möglich geworden sind die Fahrverbote durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Februar, das den Weg dafür grundsätzlich frei gemacht hatte.