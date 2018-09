Der im Juli widerrechtlich aus Neubrandenburg abgeschobene Afghane bekommt kein Asyl in Deutschland.

Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Greifswald sagte, die Klage gegen den abgelehnten Asylantrag sei abgewiesen worden. Nach Informationen des NDR und der "Süddeutschen Zeitung" machte das Gericht geltend, der Mann sei während seines ungewollten Aufenthalts in Afghanistan nicht verfolgt worden und könne von keiner konkreten Gefahrenlage berichten. Die Anwältin des 20-Jährigen will Rechtsmittel einlegen.



Der Mann war am 3. Juli zusammen mit 68 weiteren Asylbewerbern nach Kabul angeschoben worden. Weil er er gegen seinen abgelehnten Asylantrag geklagt hatte und das Verfahren noch nicht abgeschlossen war, veranlassten die Behörden Anfang August seine Rückkehr.